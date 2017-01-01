Новая русская лениниана: Ленин - жив?.. Он гений?.. Или - гриб?..

22 апреля день рождения вождя мирового пролетариата отмечают не только фанаты и поклонники коммунистической идеи. Ведь этот день - просто повод задуматься: а кем, собственно, Ленин был? Одни до сих пор поклоняются Ленину и несут цветы к его монументам и мавзолею, другие проклинают его, третьи пытаются разобраться в роли личности Владимира Ульянова (Ленина) в истории и обращаются к неизвестным подробностям его жизни.

Памятников и изображений вождя мирового пролетариата в России по сей день много, далеко не везде изваяния сносили, в Москве они то и дело встречаются и на площадях, и в метро. Ведь война с памятниками осталась в прошлом. К монументам вождю, где они не были демонтированы и сохранились, большинство относятся вполне равнодушно: мол, было это в истории, ну так и пускай себе стоит...

Ленин как садовая скульптура

Памятник Ленину в парке "Музеон" FOTO: Татьяна Одыня/личный архив

Есть в Москве особенное место - парк «Музеон», выставка скульптур под открытым небом на Крымском валу, рядом с Новой Третьяковкой. Именно сюда свозили в 90-х годах монументы низвергнутых советских вождей. Поначалу они лежали на земле и «потоптаться» на изваяниях могли все желающие.

Сегодня собранные в «Музеоне» исторические артефакты - только часть экспозиции, в которой более тысячи всевозможных скульптур и монументов, в том числе не посягающих на политику. По дорожкам парка прогуливаются с детьми, сюда сбегают из офисов погреться на весеннем солнышке, сфоткать на телефон первые весенние цветочки.

Так что давние коммунистические вожди - Ленин, Сталин, Дзержинский, Калинин, Брежнев и прочие - особых эмоций москвичей не вызывают, они стали здесь просто садовой скульптурой. Власти благоразумно рассудили: может они и злодеи, но монументы имеют как историческую, так и культурную ценность, работали-то над ними часто лучшие советские скульпторы.

О парке "МУЗЕОН"

На фоне знакомых персонажей фотографируются разве что забредающие в парк туристы. Самые популярные натуры для селфи - Ленин, Сталин и Брежнев. Прикольно же, сфотографироваться с Ильичем, по-прежнему в самом центре Москвы, рядом с «Президент-отелем».





Ленин как литературный персонаж

Книги Льва Данилкина о Ленине FOTO: Татьяна Одыня/личный архив

Интерес к личности Владимира Ильича в российском обществе сохраняется изрядный. В прошлом году его подогрел журналист и писатель Лев Данилкин. После пяти лет путешествий по ленинским местам и знакомства с работами и архивами, он написал о Владимире Ильиче книжку. Причем книжка хороша тем, что в ней нет ни придыхания фаната, ни злопыхательства ниспровергателя.

Автор попытался взглянуть на своего героя непредвзятым взглядом, искал человеческую логику его мало известных или же окутанных мифами поступков. Переводил с русского на русский - с архаичного на язык современных ассоциаций и образов. И хоть персонаж его - личность весьма одиозная, все удалось.

Книга с заумным названием «Пантократора солнечных пылинок» в 2017 году стала лауреатом российской Национальной премии «Большая книга». А издательство «Молодая гвардия», вдохновленное успехом, тиснуло книжку Льва Данилкин еще в нескольких версиях.

В серии «Жизнь замечательных людей» уже вышел толстенный том «Ленин». А для тех, кого пугает «много букв», под названием «Ленин. Письмо тотемами» издали облегченный вариант современной ленинской биографии.

Неизвестный нам Владимир Ленин

Что еще нам расскажут о Ленине? FOTO: Татьяна Одыня/личный архив

Жизнь Ленина должна быть понята и истолкована современниками. Так считает Лев Данилкин и издатели новых ленинских биографий, адресованных современному читателю. Как сказал лев Данилкин на одной из своих встреч с читателями, неправильно, когда в массовом сознании людей остается лишь то, что Ленин - гриб, и что его любовницей якобы была Инесса Арманд...

У Данилкин действительно можно найти множество неожиданных сравнений и неизвестных даже биографам фактов о Ленине. Например, о том, как Владимир Ильич, руководимый маменькой пытался стать... самым настоящим фермером. Или еще - почему, получив солидную и хлебную во все времена профессию юриста, он пошел на конфронтацию с системой?

Что общего у мартовского «Капитала» с ... «Незнайкой в солнечном городе»? С чем сегодня должны согласиться самые отпетые ленинисты? И каким образом отношение пламенных революционеров к супружеским изменам закодировано знаменитым романом Чернышевского «Что делать?»

И о житейских подробностях эмиграции в книжках Л.Данилкина много. Как, например, получая по десять франков за редкие лекции с рефератом жить все лето в горной швейцарской деревушке, снимая хоть и скромное там жилье, за все-таки - пять франков в день?.. И какой стала сегодня «большевистская слобода» - 14-й округ Парижа у парка Минсури, где массово селились когда-то пламенные российские революционеры?..



В общем, надо читать! На книжных полках фирменного магазина «Молодая гвардия» в Москве «ленинские» книжки Льва Данилкина продаются по ценам от 680 до тысячи и более рублей. В интернете - особенно в электронной версии - дешевле. Но бумажную книжку приятнее держать в руках и можно открыть наугад - разориться что ли на версию «лайт»?..