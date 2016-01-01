Бьет, значит любит? В Латвии вполне терпимо относятся к насилию в семье

В Латвии уровень терпимости к насилию в семье выше, чем в среднем в странах ЕС, говорится в докладе Министерства благосостояния о насилии в отношении женщин и насилии в семье.

В Латвии наблюдается высокая толерантность к насилию в семье, при этом, аналогично Румынии и Болгарии, каждый третий житель страны считает, что насилие в семье является частным делом и его нужно решать в кругу семьи.

В докладе сообщается, что в целом для Латвии характерна довольно широкая, выше средних показателей ЕС, распространенность насилия в отношении женщин и высокая толерантность к насилию не только в обществе в целом, но и среди специалистов, при этом эти показатели не меняются на протяжении шести лет.

Также в Латвии ярко выражена тенденция винить в произошедшем жертву, например, более половины населения считает, что женщины сами провоцируют насилие.

Весьма распространено и представление о том, что женщины часто придумывают или преувеличивают, утверждая, что их изнасиловали

, - так считает каждый третий.

Минблаг считает, что получить необходимую помощь пострадавшим женщинам в Латвии мешает не только отношение общества, но и отсутствие информации о поддержке, потому что только половина населения знает о существовании служб поддержки женщин, пострадавших от насилия в семье.

Различные международные организации на протяжении многих лет последовательно указывают Латвии на недостатки правовой системы и очень ограниченные возможности получения помощи в случаях насилия.

Что касается насилия в семье и насилия в отношении женщин, в Латвии наблюдаются те же тенденции, что и во всем мире, а именно, если большую часть правонарушений с применением насилия в общественных местах совершают мужчины в отношении других мужчин, в семье от насилия со стороны близких людей в основном страдают женщины и дети.

От посторонних людей женщины и дети страдают реже, чем от знакомых и близких людей.

Около 80% всех зарегистрированных случаев насилия в отношении детей и 40% случаев насилия в отношении женщин происходят в семье.

Насилие против женщин в семье составляет значительную часть всех регистрируемых в стране преступлений. В 2015 году к уголовной ответственности за насильственные преступления в отношении близких было привлечено 133 человека. От насильственных преступных действий пострадали по крайней мере 350 женщин, в том числе 146 - от руки своих близких. В 2016 году по крайней мере пять женщин были убиты супругами, еще 17 - другими родственниками. Различной степени тяжести телесные повреждения супруги нанесли по крайней мере четырем женщинам, дети - 36 родителям и приемным родителям, родители - 13 совершеннолетним детям.

Насилие в отношении детей в семьях также составляет значительную часть всех зарегистрированных преступлений. Например, в 2016 году за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних к уголовной ответственности было привлечено 195 лиц, в том числе 70 были осуждены за насилие в отношении несовершеннолетних родственников.

Как подчеркивает Минблаг, насилие в семье создает значительную нагрузку для национальной экономики и препятствует экономическому развитию. Она складывается из стоимости услуг, которые берет на себя государство и общество, в том числе правоохранительная система и здравоохранение, утраченной экономической продуктивности и страданий потерпевших.

По данным Европейского института равноправия полов, в Латвии затраты на устранение последствий насилия со стороны партнеров составляют 442 млн евро в год.