Ночью температура может опуститься ниже нуля

В ночь на понедельник температура воздуха в некоторых регионах Латвии понизится до +3..-3 градусов, прогнозируют синоптики.

Завтра днем ожидается солнечная погода, к вечеру в некоторых регионах Курземе пройдет небольшой дождь.

Максимальная температура воздуха днем составит от +12 градусов на северо-востоке страны до +17 градусов в Курземе, а на побережье Рижского залива будет около +9 градусов.

В Риге в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха понизится до +3 градусов в центре и до -1 градуса в пригородах. Днем воздух прогреется до +15 градусов.