Илзе Скромане написала прощальный пост о погибшей сестре: «Лига перенесла много страданий»

Вчера из Индии пришла печальная новость - тело пропавшей в марте в Индии Лиги Скромане было найдено.

Ее сестра Илзе оставила в Facebook эмоциональное сообщение:

«19 апреля я молила Бога, чтобы он исполнил одно мое желание на День рождения - пожалуйста, дай мне знать, где находится моя сестра, дай нам найти ее. 20 апреля в мой день рождения два местных парня нашли Лигу...Это было длинный путешествие , она перенесла много страданий», - сообщила в посте Илзе.

Как уже сообщал наш портал, тело женщины без головы было найдено на берегу реки Кералы. О страшной находке полиции сообщил юноша, который отравился на рыбалку.

По словам комиссара городской полиции П.Пракш, тело было изуродовано, рядом лежала голова.

Первоначальная экспертиза показала, что девушка умерла примерно месяц назад. Будет проведена экспертиза ДНК.

Лига прибыла на юг Индии, в штат Керала, чтобы пройти лечение по традиционным методам аюрведы.

Ранее сообщалось, что Лига страдает от тяжелой депрессии и она покинула центр аюрведы в поселке Потхенкоде. Один из местных водителей рассказал, что отвез женщину на близлежащий курорт, но и там Лигу найти не удалось.

Обе сестры прибыли в Индию, чтобы лечиться по методам аюрведы и занимались йогой. В среду утром Илзе посетила занятие по йоге, а Лига отправилась купить продукты, и больше с тех пор ее никто не видел. По словам сестры, очень подозрительно, что Лига не взяла ни документов, ни денег, ни телефон.