Минздрав полгода тянул с правилами, которые помогли бы в лечении редких заболеваний

Минздрав полгода тянул с разработкой правил, которые позволили бы больным редкими заболеваниями получать дорогие, но более эффективные лекарства, сообщает канал TV3 в передаче «Nekā personīga».

На реформу в сфере здравоохранения выделено дополнительно 113 млн евро, глава министерства Анда Чакша обещала, что очереди пациентов рассосуться, а число больных, кто сможет рассчитывать на компенсируемые лекарства, увеличиться.

При этом 5 млн евро планировалось направить на лечение редких заболеваний, создав специальный центр, чтобы финансирование было сконцентрировано в одинх руках и в сложных ситуациях не терять драгоценное время для лечения пациентов.

Но в начале апреля, когда кардиолог Андрис Скриде попросил средства на лекарства своей пацентке, он получил отказ. Оказалось, что Минздрав не разработал правила для освоения денег, а обозначенные 5 млн евро для редких заболеваний в бюджете этого года отсутствуют. Из обещанных 5 млн найдены только 2 - да и то их удалось получить из других программ Минздрава.

Еще в октябре по указу правительства Минздрав разработал план в этой отрасли. Предусматривалось, что деньги пойдут на диагностику и лечение детям и взрослым.

«Мы план разрабатывали с учетом того, чтобы это был разумный план, а не то что можно принять вне закона за 2 дня», - объясняет ситуацию госсекретарь Министерства Айварс Лапиньш.

В свою очередь ситуацию с паценткой доктора Скриде глава Минздрава считает чуть ли не шантажом: «Доктор ратует за один медикамент и обсуждать цену не можем, ведь компания, используя ситуацию, не идет на номрмальный диалог и цену не снижает», - говорит Чакша. Скриде критику отрицает, отметив что «никогда не остановится в борьбе за жизнь пациента».

Премьер Кучинскис Чакшу защищает, но все же подчеркивает, что правилам самое позднее через месяц надо быть принятыми. «Можем дискутировать 2,3,4 часа, но это тот пример, когда нельзя тратить месяцы на поиск компромиссов. Мы хорошо понимаем, что 5 млн - только самое начало, это первый год, когда надо увеличивать сумму, чтобы мы могли помочь многим».