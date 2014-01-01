Урбанович скрывает свой новый особняк от СГД?

Депутат партии «Согласие» Янис Урбанович подозрительно часто появляется у недавно построенного дома. Соседи говорят, что дом формально принадлежит фирме, а на самом деле построен для нужд самого депутата.

Слуга народа при этом отрицает, что это его недвижимость - он туда приезжает, чтобы, якобы, помочь родственникам с хозяйственными работами.

Согласно документам, в 2014 году участок земли приобрела фирма Reviteko, которая принадлежит дочерям Урбановича, но 10% на момент покупки принадлежало самому депутату. Согласно декларации, до 2014 года Урбанович указывал в качестве собственности квартиру, после 2014 года там появилась земля, а с 2015 года — совместная собственность с землей и постройкой.

Как наблюдали журналисты, несколько дней подряд к дому подъезжала серебристая TOYOTA, открывались ворота и машина скрывалась во дворе, затем появлялся Урбанович, садился в автомобиль и вместе с водителем уезжал.

По неофициальным данным особняком заинтересовалась СГД. Тем временем, из устава компании Reviteko Урбанович исчез - таким образом никаких связей с этой недвижимостью у него на данный момент нет.