Температура воздуха в Латвии опустилась до -3 градусов

Ранним утром в понедельник почти по всей Латвии температура воздуха опустилась до +1..-3 градусов, и лишь только местами - главным образом в больших городах - было на 1-2 градуса теплее, сообщает агентство ЛЕТА.

Облаков мало. Местами в Курземе, Земгале и округе Риги сгустился туман. Ветра нет.

В Риге температура воздуха опустилась до +1..+3 градусов, а в международном аэрорту и других местах в пригороде похолодало до -1..-2 градусов.

Максимальная температура воздуха в воскресенье в Латвии была от +8 градусов на части побережья до +16 градусов в Руцаве.

Теплее всего в Европе 22 апреля было во Франции, Германии, Словении, Румынии и других странах на юге Европы. Холоднее всего в ночь на понедельник было на севере Норвегии (-17 градусов) и в округе Воркуты, Россия (-25 градусов).