Число занятых в системе госуправления сократилось на 500 человек

С сокращением численности занятых в государственном управлении в прошлом году лучше всего дела шли у Службы государственных доходов и всего финансового сектора в целом, рассказал в интервью Латвийскому радио директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Во всей системе госуправления число занятых сократилось на 500 человек, в том числе в финансовом секторе - на 300.

На вопрос о том, у каких учреждений дела с сокращением работников шли хуже, руководитель канцелярии назвал Министерство иностранных дел и Минземледелия.

Цитсковскис подчеркнул, что реформа в государственном управлении - это «не сокращения ради сокращений». «Мы меняем способ работы», - сказал директор канцелярии, пояснив, что благодаря повышению эффективности работы отпадает и необходимость в отдельных сотрудниках.

Например, по мнению Цитсковскиса, во многих государственных учреждениях нужно избавиться от бухгалтеров и ИТ-специалистов, потому что в этих сферах эффективнее было бы централизовать ресурсы.