Латвию ждет довольно дождливая неделя

На этой неделе, возможно, каждый день в Латвии будут дождевые облака, а температура воздуха, в отличие от предыдущих недель, будет соответствовать климатической норме, сообщает агентство ЛЕТА.

Ожидаются главным образом кратковременные дожди из губчатых облаков, но иногда страна будет оказываться в широкой зоне осадков, могут образоваться грозовые облака и локальные ливни с градом.

Будет дуть преимущественно умеренный западный, юго-западный ветер с порывами до 10-15 метров в секунду.

По ночам столбик термометра будет опускаться до 0..+8 градусов, днем же потеплеет до +7..+15 градусов, в воскресенье может потеплеть немного больше.