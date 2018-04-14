Шел по центру Риги, разговаривал по телефону, а потом пропал 31-летний Владимир Коношонок

По словам близких, он шел по улице Меркеля, разговаривая по телефону. Во время разговора встретил какого-то мужчину. Телефонный разговор прервался. Мужчина домой до сих пор не вернулся, сообщает bezvests.lv

При себе у пропавшего был черный кнопочный мобильный телефон Nokia, белые наушники, коричневый кошелек. Был одет в черную куртку. Приметы: рост 1.67, худощавый, короткие темные волосы. Правая сторона лица сильно оцарапана.

Всех, кто видел мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, просим звонить в полицию по телефону 110 или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.