Новый вид защиты от клеща. Дешевле, чем прививка

С наступлением весны в нашей жизни появляются дополнительные риски. С каждым годом все больше людей переносят болезни, связанные с укусом клеща. В этом году в Латвийском инфектологическом центре лечились шесть пациентов с болезнью Лайма, больных клещевым энцефалитом и эрлихиозом не поступало.

Конечно, можно и нужно вакцинироваться. Но, для тех, кто боится делать прививки, страховая компания Balta предлагает оформить страховой полис.

И в случае заболевания болезнью Лайма, клещевым энцефалитом, миелитом или энцефаломиелитом пострадавшему выплачивается единоразовая компенсация в размере 400 EUR.

Компенсация подразумевается, даже если клиент не вакцинировался. Полис стоит 5 евро на год.

В лаборатории Латвийского инфектологического центра (ЛИЦ) Рижской Восточной клинической университетской больницы выявлен первый в этом году клещ, инфицированный вирусом энцефалита, сообщила агентству ЛЕТА представитель больницы Айя Лиетиня.

В лаборатории было проверено в общей сложности 72 клеща, 57 из них жители принесли в течение одной недели.