В больницу доставлен мужчина, ставший первой в этом году жертвой укуса змеи

Вчера в Курземе в больницу был доставлен 39-летний мужчина, ставший первой в этом году жертвой укуса змеи, сообщила агентству ЛЕТА представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша.

Змея укусила его в руку, когда он рыбачил у пруда.

Медики предупреждают о необходимости соблюдать осторожность при встрече со змеями. В Латвии обитает только одна ядовитая змея - гадюка. Ее укус может вызвать тяжелую аллергическую реакцию.

В теплое время года гадюки становятся очень активными и уползают далеко от своих обычных мест обитания,

поэтому осторожность следует соблюдать также в приусадебных садах и на хуторах.

При укусе змеи необходимо как можно скорее обратиться за помощью к медикам.

За прошедшие сутки СНМП получила 1087 вызовов, 176 из них были связаны с травами.