Сегодня с двухдневным визитом в Латвию прибыли Кронпринц Норвегии Хокон и кронпринцесса Метте-Марит.

В рамках тесного сотрудничества двух стран визит приурочен к столетию Латвийской Республики.

Состоялась официальная церемония встречи кронпринца и кронпринцессы у Рижского замка, а затем они провели двусторонние переговоры с президентом Раймондом Вейонисом.

Планируется, что чета возложит цветы к памятнику Свободы, а вечером в Рижском замке состоится официальный ужин.

Вейонис подчеркнул, что визит наследного принца и кронпринцессы символизирует тесную дружбу и хорошие отношения Латвии и Норвегии. Визит является особой честью для Латвии в год ее столетия.

«Норвегия была одной из первых стран, которая в начале 90-х годов признала восстановление независимости Латвии, поэтому закономерно, что за это время межгосударственные отношения стремительно развивались», - сказал Вейонис.

Он отметил, что Норвегия оказывала поддержку Латвии в процессе евроатлантической интеграции, и выразил уверенность, что отношения обеих стран станут еще более динамичными.

«Также мы благодарим за поддержку, которая реализуется при помощи инструментов Европейской экономической зоны и финансового инструмента Норвегии. Завершены крупные проекты по поддержке деятельности негосударственных организаций, в сфере регионального развития, образования, зеленых технологий с целью уменьшения климатических изменений и в области сохранения культурного наследия. Это сотрудничество мы также будем продолжать», - добавил президент.

«Сегодня обе страны являются близкими партнерами в регионе Балтии и Скандинавии, мы также являемся союзниками в рамках НАТО. Я благодарю Норвегию за вклад в безопасность балтийского региона», - сказал президент.

Кронпринц Норвегии поздравил Латвию со столетием государственности, отметив, что жители страны продемонстрировали твердую решимость отстоять независимость государства. Он подчеркнул, что переговоры с президентом Латвии, в ходе которых обсуждались вопросы региональной безопасности, экономики и развития бизнеса, были плодотворными.

Хокон отметил, что Латвия и Норвегия являются близкими союзниками и партнерами, между которыми существуют тесное сотрудничество и отличные двусторонние отношения. Кронпринц обратил внимание на то, что в Латвии зарегистрировано более 300 норвежских компаний, многие латвийские предприятия работают в Норвегии, в стране проживают почти 10 000 латвийцев, которые вносят существенный вклад в норвежскую экономику.

Он подчеркнул, что проходящий сегодня в Риге норвежско-латвийский бизнес-форум поможет установить еще больше тесных деловых связей. Цель Норвегии - развивать инновации и бизнес для диверсификации экономики и уменьшения зависимости страны от газа и нефти, поэтому Норвегия очень заинтересована учиться у других стран и делиться с ними своими знаниями.

Хокон отметил, что сотрудничество между Латвией и Норвегией охватывает множество секторов, в том числе контакты между жителями стран на личном уровне. Также Норвегия планирует усиливать сотрудничество в предотвращении финансовых преступлений и укреплении свободных и независимых средств массовой информации.