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Во вторник будет облачно, пройдут дожди

Русский TVNET
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Фото: TASS/Scanpix

Во второй половине дня в понедельник Латвию начиная с запада начнет покрывать облачный покров, облачно будет и на протяжении всего вторника, сообщает агентство ЛЕТА.

На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами они будут умеренными.

Порывы западного, юго-западного ветра в течение дня усилятся до 8-13 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до +3..+9 градусов. Днем между облаками будет проглядывать солнце, а столбик термометра поднимется до +11..+15 градусов, на несколько градусов прохладнее будет на части побережья.

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