Во вторник будет облачно, пройдут дожди

Во второй половине дня в понедельник Латвию начиная с запада начнет покрывать облачный покров, облачно будет и на протяжении всего вторника, сообщает агентство ЛЕТА.

На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами они будут умеренными.

Порывы западного, юго-западного ветра в течение дня усилятся до 8-13 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до +3..+9 градусов. Днем между облаками будет проглядывать солнце, а столбик термометра поднимется до +11..+15 градусов, на несколько градусов прохладнее будет на части побережья.