Афиша на выходные: Открытие сезона дрифта, марафон латвийских фильмов и Jah Khalib

Хотите провести выходные необычно, интересно и с пользой? Русский TVNET составил подробную афишу с актуальными идеями для отдыха с любимой семьей, времяпрепровождения с друзьями, а также самыми яркими концертами и интересными культурными мероприятиями. Если вы еще не определились с планами на ближайший уикенд - наша подборка для вас!