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Афиша на выходные: Открытие сезона дрифта, марафон латвийских фильмов и Jah Khalib

Русский TVNET
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Иллюстративное фото | Фото: Jānis Škapars/TVNET

Хотите провести выходные необычно, интересно и с пользой? Русский TVNET составил подробную афишу с актуальными идеями для отдыха с любимой семьей, времяпрепровождения с друзьями, а также самыми яркими концертами и интересными культурными мероприятиями. Если вы еще не определились с планами на ближайший уикенд - наша подборка для вас!

1

100-летие Латвии в Этнографическом музее, Праздник света и ярмарка
2

Чемпионат мира по хоккею, велозаезд и дрифт
3

Марафон латвийских фильмов, Брайан Адамс и конкурс танцевальных шоу
4

Jah Khalib, звезда рэп-баттлов и американский хаус
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