ООН: в странах Балтии тикает самая мощная демографическая бомба

Согласно новому прогнозу ООН, самые большие демографические проблемы в Европе угрожают трем странам Балтии, где молодое поколение уезжает на Запад, и куда не хотят ехать даже мигранты с Ближнего Востока и из Африки. По оценке организации, регион находится на грани демографической катастрофы, пишет Postimees.

В ситуации, когда большинство стран Восточной Европы уже являются странами-членами ЕС или ходатайствуют о получении такого статуса, быстрый рост показывает и уровень жизни в столичных регионах, сообщил Bloomberg. Но если посмотреть за пределы столиц, открывающаяся картина говорит об этих страна совершенно иное.

Новый анализ совета по экономике и социальным делам ООН показывает, что в числе тех стран мира, которым в ближайшее время угрожает быстрое сокращение населения, есть и девять бывших советских республик, из которых открытие границ и возможности Западной Европы, выманили больше всего людей.

В то же время, по оценке аналитиков ООН, именно в этих странах заметно не самое благожелательно отношение к мигрантам из Африки или Ближнего Востока, что делает практически невозможным заполнение ими образовавшихся из-за оттока населения брешей.

Из-за оттока быстрее всего сокращаются населения трех стран Балтии.

После развала Советского Союза в 1991 году, например, население Латвии сократилось на четверть. Население страны на данный момент составляет 1,96 миллиона человек.

ООН предсказывает, что к 2050 году Латвия потеряет дополнительно еще 22 процента населения, уступив в скорости потери населения лишь Болгарии. В 2100 году предсказывается, что по сравнению с нынешним днем, численность сократится уже на 41 процент.

В случае Эстонии, где сейчас численность населения составляет 1,32 миллиона человек, к 2050 году предсказывается сокращение численности населения на 13 процентов. К 2100 году по сравнению с сегодняшним днем население сократится на 32 процента. Быстрее Эстонии, сокращение населения прогнозируется в Литве, где сейчас проживают 2,87 миллиона человек. К 2050 году количество литовцев сократится на 17 процентов, а к 2100 году – на 34 процента.

Такая же плохая ситуация и на Украине и в Молдавии, где к концу столетия численность населения, по прогнозу ООН, сократится соответственно на 36 и на 51 процент.

Также в России к 2100 году численность населения сократится на 13 процентов.

Сокращение населения в Восточной Европе усугубляют разные факторы. Например, в Латвии больше всего представлены: самые маленькие доходы по сравнению с другими странами-членами ЕС, недостаточный рост экономики и сильное противостояние миграции. Если согласно Евростату, в 2015 году средний годовой нетто-доход гражданина ЕС составлял 24 183 евро, то в Латвии он оставался на грани всего 6814 евро.

Из-за оттока в странах региона быстро сокращает доля молодых и образованных жителей, поднимая вопрос о том, кто в один прекрасный день будет обеспечивать стареющее население этих стран? Также, из 10 стран Европы, принимающих меньше всего мигрантов, девять – это бывшие союзные республики.

В качестве самой противоречивой страны тут приводится Латвия,

где в 2015 году, когда Европейский союз хотел, чтобы государство приняло пару сотен беженцев по квоте, националистические силы угрожали свержением правительства. В тот же год из-за некачественной миграционной политики, Латвия оказалась на втором месте снизу в индексе интеграции вновь прибывших, уступив лишь Турции.

И хотя прогноз ООН рисует весьма мрачные картины будущего Латвии, правительство страны сейчас еще смотрит на ситуацию с оптимизмом. «К 2022 году значительно сократится отъезд из страны, поскольку средняя зарплата в Латвии достигнет уровня минимальной зарплаты стран, куда больше всего уезжают наши люди – Ирландии, Германии и Великобритании», - считает руководитель аналитического отдела Министерства экономики Даце Зиле.

Но тут нужно учесть, что если сегодня средняя зарплата в Латвии составляет 1013 евро, то в указанных странах она в два раза больше. В то же время работающий в Риге ИТ-предприниматель Эрнест Стал говорит, что для него уже сейчас создана идеальная бизнес-среда.

«Тут значительно дешевле и проще вести бизнес, чем где-то в другой части Европейского союза:

тут меньше бюрократии и низкие налоги»,

- объяснил он. Однако его фирма все же является небольшой.

В Латвии проблемой является и нехватка молодых специалистов по технологиям. И хотя предприятия нуждаются каждый год в появлении новых 3000 ИТ-студентов, система образования Латвии в состоянии предложить лишь 600 студентов.

Бывший министр экономики Латвии и нынешний руководитель Certus Вячеслав Домбровскис говорит, что значительно более разумную модель смогла разработать Эстония, где рост экономики намного медленнее, чем в Латвии, но показатели притока населения сумели поднять. Родина Skype смогла хорошо продать себя, как диги-страну, и применила к себе зарубежные деньги, считает он.

Например, промышленный концерн АВВ, работающий на швейцарские деньги, который запустили сразу после распада СССР, сегодня дает в Эстонии работу примерно 1000 жителям. В числе других крупных инвесторов также можно назвать банки Швеции и шведского промышленного гиганта Ericsson, на котором работают примерно 1200 человек.