Завтра Сейм рассмотрит предложения о поддержке супругов умерших пенсионеров

Завтра, 24 апреля, на заседании комиссии Сейма по социальным делам и труду будут рассмотрены поправки к закону о государственных пенсиях, предусматривающие пособие для вдов (вдовцов) пенсионеров, сообщил агентству ЛЕТА представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш.

Одна из самых существенных поправок к закону предусматривает предоставить супругам умерших пенсионеров право в течение 12 месяцев получать пособие в размере 50% его пенсии вместо предусмотренного сейчас единовременного пособия в размере двух пенсий.

Вторая поправка предусматривает выделение похоронного пособия в полном размере пенсии умершего за два месяца.

Предложения разработал Минблаг в сотрудничестве с представляющими пенсионеров организациями и группой экспертов парламентской комиссии по социальным делам и труду.