Доклад: общество Латвии требует большей независимости судов

В Латвии - сильная и хорошо организованная судебная система, а также сильное понимание о судебных делах, но общество требует большей независимости судов, заявил сегодня координатор проекта Леонид Антохи на презентации доклада комиссии Совета Европы об эффективности латвийских судов в Совете юстиции.

Как подчеркнул Антохи, в докладе обобщены в основном критические аспекты.

Задача доклада - дать оценку судебной системы Латвии. Комиссия не констатировала конкретные дела или случаи нарушения или несоблюдения обязательных европейских стандартов. Правила Совета Европы служат скорее рекомендациями, и не все они соблюдаются. В то же время мы все время наблюдаем за непрерывным процессом улучшения судебной системы, отметил член комиссии Совета Европы, судья из Швейцарии Пьер Корну.

Он подчеркнул необходимость повышения зарплат судьям, чтобы способствовать их независимости, и уменьшения роли министра юстиции как посредника между всеми судебными структурами и госуправлением.

Еще одной проблемой в докладе названы

судебные пошлины, особенно сложный механизм их расчета.

Во время подготовки доклада комиссии Совета Европы об оценке латвийской судебной системы Латвию с визитами посетили эксперты из Италии, Финляндии, Эстонии, Ирландии, Нидерландов, Швейцарии и Франции.