КРФК: дочерей Путина среди клиентов латвийских банков нет

Департамент контроля соответствия КРФК провел проверку, и согласно полученной в ходе нее от банков информации мы можем утверждать, что среди клиентов латвийских банков таких лиц нет, сказала она.

Как уже сообщалось, КРФК начала проверку возможных тайных счетов дочерей президента России Владимира Путина в банках Латвии после того как американский журнал «Mother Jones» опубликовал фрагменты из книги о вмешательстве России в выборы президента США, в которых упоминалось, что дочери президента России имеют в Латвии тайные банковские счета.