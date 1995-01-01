Коалиция поддержала выделение годового пособия супругам умерших пенсионеров

Правящая коалиция поддержала подготовленные комиссией Сейма по социальным делам и труду поправки к закону о государственных пенсиях, согласно которым супруги умерших пенсионеров в течение года будут получать пособие в размере 50% их пенсии, сообщил премьер-министр Марис Кучинскис после заседания совета коалиционных партий.

На этой неделе комиссия по социальным делам и труду планирует направить эти поправки на рассмотрение в парламенте.

Поправки планируется принять в срочном порядке, чтобы они вступили в силу с 2019 года.

Рабочая группа рассмотрела предложения к поправкам и поддержала два из них: о пособиях супругам умерших пенсионеров и об увеличении доплат за накопленный трудовой стаж также тем, кто вышел на пенсию в 1996 году.

С 1 июля 2018 года размер доплат за один год стажа соцстрахования составит 1,5 евро для тех, кому пенсия по возрасту была начислена до конца 1995 года, и тех, кому пенсия по инвалидности была начислена и необходимый для пенсии по старости возраст был достигнут до конца 1995 года.