Комитет Европарламента проведет слушания по правам неграждан в Эстонии и Латвии

Комитет по петициям Европарламента во вторник проведет слушания, посвященные правам неграждан в Эстонии и Латвии. Один из инициаторов и продвигавших эти слушания политиком является избранная от Эстонии в Европарламент Яна Тоом.

В комитете во второй половине дня во вторник состоится дискуссия на тему «Политические и избирательные права резидентов - неграждан Эстонии и Латвии», подготовленная политическим отделом комиссии по петициям. Дискуссия будет основана на петиции такого же содержания, представленной жителем Эстонии Сергеем Степановым, сообщили агентству BNS в пресс-службе Европарламента.

«Слушания в комитете по петициям (с привлечением международных экспертов) состоятся 24 апреля. В фокусе мероприятия - не только вопрос избирательных прав, но и сам институт безгражданства в Эстонии и Латвии», - отметила в видеокомментарии в своем блоге Яна Тоом.

«Такое давление, как в этом случае, мне приходилось испытывать нечасто, - добавила она. - По количеству интриг на душу балтийского европарламентария мы приблизились к абсолютному максимуму. Похоже, некоторые мои коллеги совершенно потеряли совесть: они умудрялись одновременно утверждать, что проблемы неграждан не существует, и что ее обсуждение - на руку Кремлю».

По ее словам, проблемой неграждан вскоре займется и Еврокомиссия - более миллиона человек из всех стран ЕС присоединились к гражданской инициативе «Minority Safepack», защищающей права меньшинств.

«Одним из требований этого обращения является сведение к минимуму различий в правах между гражданами стран ЕС и живущих в этих странах лиц без гражданства», - пояснила Тоом.