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Под Салдусом нашли останки 145 советских солдат

Русский TVNET
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Karavīru mirstīgās atliekas | Фото: Ekrānuzņēmums, https://www.facebook.com/Legenda.Diggers/

В Пампали Салдусского края в ходе ремонта дороги были обнаружены останки 145 советских солдат, погибших во время Второй мировой войны. Об этом пишет в Facebook поисковой отряд «Легенда».

Человеческие останки нашли при рытье канавы возле дороги, используемой для сельскохозяйственных нужд. Также были обнаружены пять медалей, которые помогут идентифицировать погибших.

Члены отряда в воскресенье прибыли на место и эксгумировали 145 скелетов.

После экспертизы и идентификации погибших в сотрудничестве с российской стороной, солдат перезахоронят.

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