Под Салдусом нашли останки 145 советских солдат

В Пампали Салдусского края в ходе ремонта дороги были обнаружены останки 145 советских солдат, погибших во время Второй мировой войны. Об этом пишет в Facebook поисковой отряд «Легенда».

Человеческие останки нашли при рытье канавы возле дороги, используемой для сельскохозяйственных нужд. Также были обнаружены пять медалей, которые помогут идентифицировать погибших.

Члены отряда в воскресенье прибыли на место и эксгумировали 145 скелетов.

После экспертизы и идентификации погибших в сотрудничестве с российской стороной, солдат перезахоронят.