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«Новое Единство» выдвигает кандидатом на пост премьера Кариньша

LETA
Кришьянис Кариньш | Фото: Rebeka Žeire / LETA

Партия «Единство» и сотрудничающие с ней региональные партии договорились выдвинуть кандидатом на пост премьер-министра от формируемого объединения депутата Европарламента Кришьяниса Кариньша.

Это решение принято на общем собрании объединения партий «Новое Единство», в которое входят партии «Единство», «Кулдигскому краю», «Валмиере и Видземе» и «Городу Тукумсу и краю».

Как подчеркнул председатель «Единства» Арвил Ашераденс, в следующем общем собрании объединения будет участвовать больше партнеров - также Екабпилсская региональная партия и Латгальская партия.

Кариньш избран также председателем правления «Нового Единства».

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