«Новое Единство» выдвигает кандидатом на пост премьера Кариньша

Партия «Единство» и сотрудничающие с ней региональные партии договорились выдвинуть кандидатом на пост премьер-министра от формируемого объединения депутата Европарламента Кришьяниса Кариньша.

Это решение принято на общем собрании объединения партий «Новое Единство», в которое входят партии «Единство», «Кулдигскому краю», «Валмиере и Видземе» и «Городу Тукумсу и краю».

Как подчеркнул председатель «Единства» Арвил Ашераденс, в следующем общем собрании объединения будет участвовать больше партнеров - также Екабпилсская региональная партия и Латгальская партия.

Кариньш избран также председателем правления «Нового Единства».