Ашераденс: у Латвии и Норвегии есть потенциал расширения сотрудничества

У Латвии и Норвегии есть потенциал расширения сотрудничества в сфере стартапов, инноваций, образования и туризма, отметил министр экономики Арвил Ашераденс, встретившись сегодня с госсекретарем Министерства торговли, промышленности и рыбного хозяйства Норвегии Роем Ангелвиком.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Минэкономики, во время встречи стороны обсудили вопросы двухстороннего экономического сотрудничества Латвии и Норвегии и возможности его расширения.

«Латвия ценит успешное региональное и экономическое сотрудничество с Норвегией, к тому же у наших стран общие ценности и цели - долгосрочное и стабильное развитие региона как зажиточного и безопасного региона Европы», - подчеркнул Ашераденс.

Он отметил также значение норвежских финансовых инструментов поддержки, помогающих укреплять и углублять двухсторонние связи и находить новые возможности сотрудничества. При поддержке норвежской программы грантов реализовано 102 проекта, создано 126 новых рабочих мест, развито 40 дружественных окружающей среде продуктов и технологий.

На норвежском рынке работают многие латвийские строительные предприятия, добавил министр.

Ангелвик отметил, что Норвегия заинтересована в расширении сотрудничества с Латвией в области туризма, что важно для общего развития региона.

После встречи Ашераденс открыл норвежско-латвийский бизнес-форум, который проходит в рамках визита в Ригу наследного принца Норвегии Хокона и кронпринцессы Метте-Марит. В нем участвуют предприниматели из Норвегии, представители работающих в Латвии норвежских компаний и латвийских предприятий, заинтересованных в развитии бизнеса в Норвегии.