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Из Москвы на Кипр, или Хочешь учиться в Европе - плати

Любовь Шафро/ Русский TVNET
Фото: из личного архива

Уехать на ПМЖ за границу - мечта многих жителей постсоветских республик. Многие семьи отправляют детей получать образование в Англию, Германию, Данию, расценивая такие варианты, как самый надежный фундамент для успеха будущего поколения. И лишь немногие рассматривают средиземный остров Кипр, как место, где можно получить престижный диплом, несмотря на то, что здесь созданы идеальные условия для молодежи. Русский TVNET продолжает знакомить читателей с увлекательными историями студентов из разных стран, волею судеб оказавшихся на Кипре, и начавших здесь самостоятельную жизнь. Героем второго выпуска стал будущий специалист нефтегазовой отрасли из Москвы Виктор, который считает средиземный остров идеальным местом для студентов, и рассказывает, почему.

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Хочешь учиться в Европе - плати
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