Ушаков устроит слёт мэров из 56 городов

Мэр Риги Нил Ушаков пригласил посетить латвийскую столицу и принять участие в посвященных столетию Латвии мероприятиях мэров 56 городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, сообщила агентству ЛЕТА его пресс-секретарь Лайла Ивана.

Приглашения получили столицы всех стран ЕС и города-побратимы Риги: Кэрнс, Пекин, Кобе, Санкт-Петербург, Сантьяго, Минск, Киев, Москва, Росток и ряд других городов.

Приглашенным главам городов предложено по выбору посетить концерт Элины Гаранчи и Венского филармонического оркестра в концертном зале «Дзинтари» в июне, Праздник песни и танца в июле или фестиваль «Рига сияет» в ноябре.