В странах ЕС ужесточаются иммиграционные законы

Поток мигрантов в Европу значительно уменьшился, однако отдельные страны продолжают ужесточать законы в надежде не допустить повторения пережитого в 2015 году миграционного кризиса.

Так, нижняя палата французского парламента только что приняла новый закон, призванный ускорить рассмотрение просьб о предоставлении убежища и выдворение подателей отклоненных просьб из страны.

Правое австрийское правительство хочет конфисковывать у ущущих убежища мобильные телефоны и деньги, а нелиберальный премьер Венгрии Виктор Орбан объявил борьбу с неправительственными организациями, защищающими права мигрантов.

Национальная ассамблея Франции в конце минувшей недели после долгих дебатов приняла закон, направленный на «лучше контролируемую иммиграцию».