Омбудсмен: школьникам не хватает времени на передышку между экзаменами

Омбудсмен Юрис Янсонс обратился в Министерство образования и науки (МОН) с заявлением о том, что школьникам не хватает времени на передышку между экзаменами, если они запланированы в течение двух дней подряд.

Сегодня в интервью передаче телеканала LNT «900 секунд» Янсонс сообщил, что получил от одного школьника заявление с аргументированной жалобой на то, что некоторые экзамены ему приходится сдавать два дня подряд.

«Фактически складывается действительно довольно абсурдная ситуация, ведь два экзамена за два дня без достаточного перерыва на отдых и подготовку недопустимы. Это совершенно определенно нарушение прав человека, прав детей», - подчеркнул он.

Янсонс рассказал, что получил также заключение от психосоматической клиники Рижского университета Страдиньша, в котором указано, что сдача экзаменов в течение двух дней подряд недопустима, так как в таком случае результаты экзаменов из-за испытываемых школьником стресса и усталости могут не показать его настоящих знаний.

В связи с этой проблемой Бюро омбудсмена в апреле обратилось в МОН и сейчас ждет ответа.

«Скорее всего, в этом учебном году существенных изменений внесено уже не будет, так как на изменение правительственных правил не хватит времени. Мы рекомендуем на следующий год запланировать для экзаменов разумные сроки, чтобы школьники могли успеть отдохнуть и подготовиться к экзаменам», - добавил Янсонс.