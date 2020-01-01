Беспорядок в Риге: «улицы уничтожаются, их заваливают мусором»

«Хочу рассказать об участке Густаве Земгале гатве и перекрестке с улицей Мадонас. С тех пор, как был создан торговый центра Браслас (ул. Браслас, 29) и была построена «Maxima» (Дзелзавас, 6а), находящиеся вокруг улицы уничтожаются, их заваливают мусором, - пишет читательница портала TVNET.

Рижанка Ольга рассказывает, что во время дождя Густава Земгале гатве «вообще невозможно пройти, так как вода покрывает всю проезжую часть». Из-за этого приходится идти по тропинке, но она засыпана осколками стекла и другими отходами.

Находящаяся рядом улица Мадонас активно повреждается, так как кроме легковых автомобилей, которые часто не соблюдают скоростной режим, регулярно проезжают тяжелые грузовики с контейнерами, которые повреждают асфальт еще больше. При этом рядом находится детский сад, что увеличивает движение каждые утро и вечер.

«В целом, на обеих улицах довольно активное движение, но выглядит, как будто оно не регулируется вообще, машины припаркованы как придется, в том числе и на тротуарах, о чем я уже сообщала муниципальной полиции, однако у меня нет времени каждый раз вызывать стражей порядка, ждать и заполнять документы. Уборка территории тоже не проводится, на Густава Земгале гатве регулярно выбрасывают отходы», - пишет женщина.

Часто улицу Мадонас вообще невозможно пересечь, так как перед дорогой припаркованы машины, а тротуары не прибраны.

По словам Ольги, уже долгое время на улице Мадонас находится строительный мусор.

Координатор проектов отдела по общественным отношениям Рижской думы Айра Шмелде порталу TVNET рассказала, что улица Мадонас содержится соответственно требованиям третьего класса содержания (низший класс содержания).

Принимая во внимание, что до конца 2020 года планируется построить участок Восточной магистрали от ул. Иерикю до Виеталвас, в том числе и через улицу Мадонас, сейчас ремонт улицы не планируется.

В рамках содержания планируется ремонт ям асфальтобетонного покрытия, а также приведение в порядок тротуаров после зимы.

«В свою очередь, говоря об отдельных, локально загрязненных местах, Зиемельская исполнительная дирекция планирует убрать их во время Месяца чистоты», - указала Шмелде.

Главный специалист по общественным отношениям муниципальной полиции Риги Томс Садовскис проинформировал, что в этом году вызовов на упомянутые места не было, однако, получив информацию, стражи порядка осмотрят место и примут решение о возможном начале делопроизводства.