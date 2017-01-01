В пятницу в латвийских лесах начнется пожароопасный период

Государственная служба леса (ГСЛ) с пятницы, 27 апреля, объявляет на всей территории Латвии начало пожароопасного периода, сообщили агентству ЛETA ее представители.

Это означает, что с 27 апреля, находясь в лесу, все должны соблюдать требования пожарной безопасности. За нарушение установленных запретов и ограничений предусмотрена административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность.

Лесоразработчики в этот период могут сжигать остатки вырубки только с письменного разрешения ГСЛ. Владельцы и управляющие лесов должны обеспечить в лесах соблюдение правил пожарной безопасности.

В этом году в латвийских лесах зарегистрировано уже более 50 пожаров, выгорело 36 га леса.

В 2017 году ГСЛ отменила пожароопасный период 11 сентября. По оперативной информации ГСЛ, в прошлом году в Латвии было потушено 402 лесных пожара, общая затронутая огнем площадь лесных земель составила 172,6 га.