В Вентспилс могут вернуться пассажирские поезда

В понедельник (23 апреля), после перерыва в несколько лет на Вентспилсский железнодорожный вокзал прибыл пассажирский поезд, на котором с визитом в Вентспилс прибыли представители Латвияс дзелзцельши Пасажиеру вилциенс. Об этом сообщает вентспилсский портал VentasBalss.lv

Поскольку возобновились дискуссии о восстановлении пассажирского ж/д сообщения в Ригу и обратно, во время поездки руководство Пасажиеру вилциенс оценило имеющуюся инфраструктуру.

Председатель правления предприятия Роджер Янис Григулис считает, что в данной ситуации важные роли играют разные нюансы, но самый главный из них – скорость. Чтобы был спрос на пассажирские поезда, должно быть предложение – поездка в столицу на поезде, например, должна требовать меньше времени, чем поездка на автобусе.

Сейчас Вентспилс является единственным крупным городом, из которого в Ригу не ходит пассажирский поезд.