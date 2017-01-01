«Eurostat»: дефицит бюджета Латвии один из самых маленьких в ЕС

В Латвии в четвертом квартале 2017 года был один из самых маленьких в ЕС бюджетных дефицитов по отношению к внутреннему валовому продукту (ВВП), свидетельствуют данные «Eurostat» о 22 странах ЕС.

В Латвии бюджетный дефицит в четвертом квартале составил 1,4% от ВВП. Такой же дефицит бюджета зарегистрирован в Великобритании.

Меньше, чем в Латвии, бюджетный дефицит в четвертом квартале был только в Словении (-0,3%), Польше (-1%), Австрии (-1,1%) и Бельгии (-1,2%).

Дефицит бюджета в четвертом квартале 2017 году зафиксирован в 10 странах ЕС, еще в 10 странах отмечен профицит, бюджеты Эстонии и Литвы были сбалансированными.

Дефицит бюджета в четвертом квартале был также в Венгрии (-5,3%), Румынии (-2,4%), Португалии и Франции (-2,1%).

Профицит бюджета зарегистрирован на Мальте (+4,5% от ВВП), в Чехии и Люксембурге (+2,3%), Дании и Швеции (+1,6%), Германии (+1,3%), Финляндии (+1,1%), Нидерландах (+1%), Болгарии (0,5%) и Словакии (+0,3%).

По сравнению с третьим кварталом 2017 года в четвертом квартале баланс госбюджета у 11 стран улучшился, у девяти ухудшился, в Нидерландах и Словении не изменился.

Больше всего баланс госбюджета улучшился в Финляндии (+2,7 процентного пункта), Словакии (+2,1 процентного пункта), Чехии и Франции (+0,7 процентного пункта).

Резче всего ухудшилась ситуация с бюджетным балансом в Португалии (-3,3 процентного пункта), Болгарии (-3,2 процентного пункта) и Венгрии (-0,9 процентного пункта). В Латвии она ухудшилась на 0,7 процентного пункта, в Литве - на 0,6 процентного пункта, а в Эстонии улучшилась на 0,4 процентного пункта.

В четвертом квартале сезонно выровненный дефицит бюджета центрального правительства и в ЕС, и в еврозоне составил 0,6% от ВВП, в третьем квартале в ЕС он составил 0,7%, в еврозоне - 0,6%.

Данные о Греции, Хорватии, Италии, Ирландии, Кипре и Испании недоступны.