Голодовка Гапоненко: в тюрьме он употребляет только воду и находится под наблюдением медиков

Арестованный руководитель незарегистрированной организации «Конгресс неграждан» Александр Гапоненко вчера был переведен из полицейского изолятора в Рижскую центральную тюрьму, сообщили агентству ЛЕТА в Управлении мест заключения.

Гапоненко после задержания объявил голодовку протеста против «произвола органов безопасности Латвии» и сейчас употребляет в пищу только воду. Он находится под наблюдением медиков.

Как сообщалось, 20 апреля Гапоненко был задержан по подозрению в антигосударственных действиях.

Гапоненко был задержан Полицией безопасности (ПБ) в рамках начатого 4 апреля уголовного процесса о действиях, направленных против государственного суверенитета, территориальной целостности Латвии, государственной власти или государственного строя. За эти преступления предусматрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В рамках уголовного процесса прошли также обыски на связанных с Гапоненко объектах. Более подробной информации ПБ в интересах следствия не предоставляет.

В феврале прошлого года в суд было передано дело, по которому Гапоненко обвиняется в разжигании национальной розни за публикации в фейсбуке.

Рассмотрение дела назначено на 19 июня.

На этой неделе глава антикоррупционной комиссии Сейма Айнар Латковскис просил ПБ дать оценку публикациям Гапоненко в фейсбуке о том, что в мае при помощи американцев в Риге будет проведена этническая чистка. Замаскированные под русскоязычных американские военнослужащие якобы инициируют беспорядки, которые будут отражены в СМИ как беспорядки, инициированные Россией, а затем ПБ проведет аресты русскоязычных, что закончится созданием концентрационного лагеря на территории стадиона «Сконто».

По информации агентства ЛЕТА, задержание Гапоненко не связано с этой публикацией в фейсбуке.

ПБ в своих отчетах называет Гапоненко сторонников российской политики соотечественников.