Голодовка Гапоненко: в тюрьме он употребляет только воду и находится под наблюдением медиков

Арестованный руководитель незарегистрированной организации «Конгресс неграждан» Александр Гапоненко вчера был переведен из полицейского изолятора в Рижскую центральную тюрьму, сообщили агентству ЛЕТА в Управлении мест заключения.
Гапоненко после задержания объявил голодовку протеста против «произвола органов безопасности Латвии» и сейчас употребляет в пищу только воду. Он находится под наблюдением медиков.
Как сообщалось, 20 апреля Гапоненко был задержан по подозрению в антигосударственных действиях.
Гапоненко был задержан Полицией безопасности (ПБ) в рамках начатого 4 апреля уголовного процесса о действиях, направленных против государственного суверенитета, территориальной целостности Латвии, государственной власти или государственного строя. За эти преступления предусматрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
В рамках уголовного процесса прошли также обыски на связанных с Гапоненко объектах. Более подробной информации ПБ в интересах следствия не предоставляет.
В феврале прошлого года в суд было передано дело, по которому Гапоненко обвиняется в разжигании национальной розни за публикации в фейсбуке.
Рассмотрение дела назначено на 19 июня.
На этой неделе глава антикоррупционной комиссии Сейма Айнар Латковскис просил ПБ дать оценку публикациям Гапоненко в фейсбуке о том, что в мае при помощи американцев в Риге будет проведена этническая чистка. Замаскированные под русскоязычных американские военнослужащие якобы инициируют беспорядки, которые будут отражены в СМИ как беспорядки, инициированные Россией, а затем ПБ проведет аресты русскоязычных, что закончится созданием концентрационного лагеря на территории стадиона «Сконто».
По информации агентства ЛЕТА, задержание Гапоненко не связано с этой публикацией в фейсбуке.
ПБ в своих отчетах называет Гапоненко сторонников российской политики соотечественников.