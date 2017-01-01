Латвия по делу об арестованном судне «Senators» подаст в суд ЕС иск к Еврокомиссии

Латвия по делу об арестованном в Норвегии латвийском рыболовецком судне «Senators» подаст в суд ЕС иск к Еврокомиссии (EK), сообщил журналистам после заседания правительства премьер-министр Марис Кучинскис.

Правительство выслушало подготовленный Министерством юстиции информационный доклад, в котором названы дальнейшие шаги по решению ситуации, и решило к середине мая подготовить и подать в суд ЕС иск к ЕК.

Иск будет подан в связи с тем, что EK не защищает интересы латвийских рыбаков. «Разрешение на лов нашим рыбакам выдает EK, поэтому она должна предпринять меры, чтобы помочь решить этот вопрос», - пояснил Кучинскис.

Как сообщалось, латвийское рыболовецкое судно «Senators», ловившее снежных крабов в водах Шпицбергена, было задержано норвежскими властями в начале января 2017 года. После инцидента Министерство иностранных дел Латвии вручило Норвегии ноту с требованием освободить судно, а также не чинить препятствий лову, который осуществляется в соответствии с международным соглашением.

Норвегия предложила обменяться квотами с ЕС, чтобы суда стран ЕС могли получать лицензии на легальный вылов снежного краба на континентальном шельфе Норвегии.

Норвегия по-прежнему считает, что лов снежного краба велся незаконно, так как ни у ЕС, ни у Латвии нет прав выдавать лицензии на его вылов без согласия Норвегии. У латвийского судна «Senators» такой лицензии не было, поэтому его действия в Норвегии считаются незаконными.