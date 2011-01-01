Военные лагеря для школьников могут быть организованы после 11-го класса

Депутаты Сейма склонны поддержать модель, предусматривающую, что учения по государственной обороне в лагерях для школьников организуются после 11 класса.

В сентябре прошлого года самые острые дискуссии в комиссии по обороне и внутренним делам развернулись о том, вводить ли оборону как обязательный или выборный предмет. Комиссия концептуально поддержала введение обязательного предмета.

Теоретическая часть военного обучения предусмотрена в 10-11-м классе, а военные лагеря будут организованы после 11-го, а не после 12-го класса. Теоретическая часть будет обязательной, ввести практическую часть как обязательную стороны еще не готовы.

Министерство обороны рассчитало, что введение государственной обороны в школах как обязательного предмета обойдется в год в сумму до 17 млн евро.

После окончания такой учебы молодой человек подписывает договор, чтобы стать военнослужащим запаса. Правда, от этого можно и отказаться.