В Риге несовершеннолетняя девушка по поддельным документам хотела попасть в ночной клуб

Ночью 22 апреля работники Рижской муниципальной полиции направились на вызов в Старый город, где в поле зрения охранника ночного клуба попала очевидно несовершеннолетняя девушка.

Используя паспорт другого лица, она пыталась проникнуть в место развлечений. Охранник о происходящем информировал полицию.

Девушка рассказала стражам порядка, что хотела пройти по документам двоюродной сестры.

Примерно через 20 минут работники Центрального управления Рижской муниципальной полиции отправились на еще один вызов от еще одного охранника, который не пускал в игровой зал такую же малолетнюю девушку, которая показала документы, удостоверяющие личность, ей не принадлежащие. Работники игрового зала тут же вызвали полицию.

В обоих случаях несовершеннолетние девушки, использовавшиеся чужие документы, удостоверяющие личность, была доставлены в Госполицию для проведения процессуальных действий.

Полиция напоминает, что за использование чужих документов может грозить уголовная ответственность. Также к уголовной ответственности призывается лицо, которое свои документы передало в пользование другому лицу.