Вечером и в ночь на четверг ожидаются дожди

В среду во многих местах в Латвии будет дождливо, во второй половине дня с юго-запада территорию страны начнет пересекать широкая зона осадков, прогнозируют синоптики.

В среду вечером и в ночь на четверг дожди ожидаются по всей Латвии, местами количество осадков достигнет примерно 10 мм.

Будет преимущественно облачно, умеренный западный, юго-западный ветер, температура воздуха - от +7 до +13 градусов.

В Риге днем существенных осадков не ожидается, вечером начнется дождь. При умеренном юго-западном ветре воздух прогреется до +12..+13 градусов.

С запада к Латвии приближается небольшой циклон. Атмосферное давление на уровне моря - 749-754 мм ртутного столба.