На праздничные выходные в начале мая возможна летняя жара до +27

В начале мая в Латвии велика вероятность по-летнему теплой и даже жаркой погоды, свидетельствуют последние прогнозы.

По всей вероятности, уже в конце апреля в Латвию с юга поступят более теплые воздушные массы, в начале мая температура воздуха может подняться до +25 градусов и выше. Однако холодные воздушные массы могут вернуться в Латвию, и на границе их соприкосновения с теплыми массами возможны грозовые ливни и затяжные дожди.

По прогнозам «Global Forecast System», в субботу, 28 апреля, местами, а вечером повсеместно ожидаются кратковременные дожди, возможны грозовые ливни, воздух прогреется до +17 градусов. 1 мая температура воздуха повысится примерно до +20, а 4 мая - до +27 градусов.

Вероятно также, что уже в начале следующей недели воздух прогреется до +25 и даже +27 градусов. По прогнозам, 4 мая возможна как солнечная и жаркая, так и дождливая и прохладная погода.