Старые покрышки и унитаз на опушке: что такое толока и зачем она нам нужна

Старая бытовая техника, изношенные покрышки, пластиковые и стеклянные бутылки, мешки с бытовым мусором, и даже... фарфоровый унитаз на опушке леса. Чего только не встретишь, прогуливаясь по латвийским лесам и городским переулкам. А если всё ещё находятся безответственные люди, оставляющие всё это после себя, должны быть неравнодушные, готовые сделать среду, окружающую нас, чище и лучше!

До Большого субботника осталось

Вселатвийский субботник или Большая толока - добровольное мероприятие, призванное не только сделать окружающую нас среду чище, но и ощутить общность со своими соседями и остальными горожанами - согласитесь, делая вместе наш город лучше, мы становимся ближе друг другу!

На Большую толоку, которая состоится в эту субботу, 28 апреля, поданы заявки о примерно 1000 загрязненных мест. Чтобы принять участие в субботнике, необходимо выбрать один из таких участков (который ближе к дому или кажется наиболее интересным) и в 9:00, предварительно удобно одевшись, прийти на место. Не забудьте рабочие перчатки!

FOTO: talkas.lv

Все загрязнённые места также можно найти на интерактивной карте:

Загрязнённые места

В каждом зарегистрированном месте есть свой ответственный человек, а также - красные мешки для сбора мусора. Ответственный человек ответит на все вопросы, подскажет, где оставлять полные мешки, проконсультирует, что делать с необычными находками и т.д.

После успешной толоки на субботнике собравшиеся обычно устраивают пикники - жарят шашлыки, проводят вместе время, организуют неформальные мероприятия, общаются.

Во время уборки случаются и необычные находки - так, например, в прошлом году в Риге, напротив Академического центра естественных наук Латвийского университета, была обнаружена черепаха. Позже удалось установить, что она является редко встречающейся Европейской болотной черепахой.

Участие в субботнике - не только полезно, но и весело.