«Omniva» потеряла посылку стоимостью 8 тыс. евро; компенсация - как «моральный плевок»

Готовяcь к спортивным мероприятиям в Испании доставку своего профессионального дорогостоящего велосипеда и экипировку в эту страну он доверил компании по логистике Omniva. За услуги он заплатил всего 84,88 евро, однако так и не дождался своих вещей.

Как объяснил журналистам юридический представитель Эдгарс Луцис, с предприятием Игорь созвонился в тот момент, когда понял, что его велосипед где-то «застрял» и все сроки доставки прошли. «К сожалению Omniva не дала внятного ответа и чтобы участвовать в соревнованиях мужчине пришлось брать в аренду другой велосипед и заново приобретать экипировку», - рассказал Луцис.

Вернувшись в Латвию, Игорь обратился в компанию с просьбой возместить ущерб или вернуть свои вещи. Стоимость потерянного можно доказать - 8 360,15 евро плюс незапланированные расходы в Испании свыше 1 тыс. евро (9 599,55 евро).

В свою очередь представитель Omniva Марис Куликовскис объясняет: «Несмотря на то, что почте Испании в течение месяца не удалось найти посылку, мы выплатили этому клиенту компенсацию - она составляет 320 евро в соответствии с правилами международных пересылок». Здесь отметили, что вещи необходимо было застраховать. Однако Игорь утверждает, что на домашней странице компании по логистике не было возможности это сделать.

“Morālā pļauka!” – “Omniva” pazaudē vairāk nekā 8 tūkstošus eiro vērtu sūtījumu un kompensē vien 320 eiro

«Моральным плевком» он посчитал и ответ эстонской почты (выступавшей в качестве посредника при международных пересылках). Там вину признали и в качестве компенсации Игорю предоставили... скидку на использование пакомата.

Пострадавший подал заявление в Госполицию