В воздухе очень высокая концентрация пыльцы березы. Что это значит?

Начиная с прошлой недели в Латвии очень высокая концентрация пыльцы березы в воздухе, сообщают специалисты Латвийской аэробиологической лаборатории при факультете Науки географии и земли Латвийского университета.

Количество пыльцы в каждом конкретном месте зависит от погоды, особенно от наличия дождя и ветра.

У березы, точно так же, как у злаков и амброзии, среди латвийских растений, высокая степень аллергенов. Первые признаки пыльцевой аллергии, похожи на симптомы астмы - раздражение глаз, чихание, зуд, покраснение, заложенность носа.

Во время цветения растений, вызывающих аллергические реакции, желательно отказаться от физической активности на открытом воздухе, чтобы избежать увеличения выбросов пыльцы в дыхательные пути. Целесообразно выбирать дождливые дни для ходьбы, и рекомендуется использовать лекарства, назначенные аллергологом или семейным врачом.