Сценарий ликвидации КОЗ выберут из нескольких

Сформированная по решению правительства рабочая группа должна до августа разработать несколько сценариев ликвидации системы компонента обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии и представить один из них на утверждение правительству, сообщил комиссии Сейма по народному хозяйству госсекретарь Министерства экономики Эрик Эглитис.

Первое заседание рабочей группы состоится 26 апреля.

Одной из главных задач рабочей группы Эглитис назвал оценку нынешней системы поддержки и анализ ее макроэкономического влияния.

На следующих заседаниях рабочая группа рассмотрит юридические аспекты государственной поддержки, регулирующую ее нормативную базу и возможные юридические последствия ее изменения.

И наконец рабочая группа разработает несколько сценариев ликвидации системы КОЗ и выберет один из них. Решение планируется принять до 1 августа 2018 года, после чего в течение месяца Минэкономики разработает базу нормативных актов для реализации этих предложений.

Как сообщалось, 17 апреля правительство решило сформировать рабочую группу по отмене системы КОЗ электроэнергии во главе с министром экономики Арвилом Ашераденсом. Его заместителем назначен Эглитис.

В рабочую группу вошли советник по вопросам энергетики Латвийского союза самоуправлений Андрис Акерманис, парламентский секретарь Министерства земледелия Ринголд Арнитис, председатель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилс Балдзенс, заместитель проректора Рижского технического университета Гатис Бажбауерс, государственный секретарь Минфина Байба Бане, председатель Совета иностранных инвесторов в Латвии Злата Элксниня-Защиринска, представители энергопредприятий, Латвийской торгово-промышленной палаты, Латвийской ассоциации коммерческих банков и других организаций и ассоциаций.

Ранее Ашераденс заявил, что в нынешнем виде КОЗ является фундаментальной макроэкономической ошибкой в национальном масштабе, которая должна быть исправлена.

«КОЗ как платеж населения и предпринимателей нужно ликвидировать без какой-либо толерантности к недобросовестным производителям, вместо этого создав такой механизм производства энергии из возобновляемых источников, который отвечает интересам общества сегодня и будет отвечать в будущем», - подчеркнул министр.

После того как стало известно, что ряд когенерационных электростанций не отвечает требованиям правил Кабинета министров, Минэкономики, помимо усовершенствования нормативной базы, проводит аудит, чтобы дать оценку действиям учреждений и предприятий и законности принятых решений.