Арестованный Гапоненко прекратил голодовку

Гапоненко после задержания объявил голодовку протеста против «произвола органов безопасности Латвии» и употреблял только воду.

Также стало известно, что адвокат Гапоненко Имма Янсоне обжаловала решение суда Видземского предместья Риги от 21 апреля, которым суд санкционировал арест ее подзащитного в качестве меры пресечения. Об этом агентству ЛETA сообщила она сама.

Как сообщалось, 20 апреля Гапоненко был задержан Полицией безопасности (ПБ) в рамках начатого 4 апреля уголовного процесса о действиях, направленных против государственного суверенитета, территориальной целостности Латвии, государственной власти или государственного строя. За эти преступления предусматрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В рамках уголовного процесса прошли также обыски на связанных с Гапоненко объектах. Более подробной информации ПБ в интересах следствия не предоставляет.

Глава антикоррупционной комиссии Сейма Айнар Латковскис просил ПБ дать оценку публикациям Гапоненко в фейсбуке о том, что в мае при помощи американцев в Риге будет проведена этническая чистка. Замаскированные под русскоязычных американские военнослужащие якобы инициируют беспорядки, которые будут отражены в СМИ как беспорядки, инициированные Россией, а затем ПБ проведет аресты русскоязычных, что закончится созданием концентрационного лагеря на территории стадиона «Сконто».

По информации агентства ЛЕТА, задержание Гапоненко не связано с этой публикацией в фейсбуке.