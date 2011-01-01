Количество собранных на портале «Manabalss.lv» подписей достигло миллиона

На этой неделе на портале общественных инициатив «Manabalss.lv» количество собранных под различными инициативами подписей достигло миллиона, сообщили агентству ЛЕТА представители портала.

С начала работы платформы в 2011 году за различные инициативы подписался в целом 224 131 человек.

Руководитель организации Имант Бриедис рассказал, что более 50% поданных гражданами инициатив получили поддержку в Сейме полностью или частично. Это хороший результат, который мотивирует людей подавать все новые инициативы, укрепляя гражданское общество в Латвии.

Уже 11% жителей Латвии подписывались за какую-либо из инициатив на платформе.