В честь столетия Латвии выпущено особое морженое в цветах латвийского флага

В честь столетия со дня рождения Латвийского государства ведущее в Латвии молокоперерабатывающее предприятие Food Union создало патриотическое мороженое для лакомок Ekselence в цветах латвийского флага. Мороженое, посвященное столетию государства, порадует гурманов изысканной комбинацией вкусов – карминово-красный сорбет из лесных ягод в сочетании с мягким ванильным пломбиром.

«Столетие государства – это очень важное событие, заслуживающее особого внимания, когдажители и предприятия Латвии выражают свое уважение и любовь к государству. В честь прекрасного юбилея Латвии мы решили создать совершенно новое, особенное мороженое «Simts Latvijai» (Сто - Латвии), позволяющее каждому попробовать частичку Латвии», - рассказала руководитель брендов мороженого Food Union Сандра Усачева.

В ожидании особенного праздника Латвии предприятие создало уникальное мороженое «Сто - Латвии» в цветах латвийского флага.В результате прилежной работы технологам предприятия удалось найти нужный цвет, соответствующий латвийскому флагу, создав его из натуральных пищевых красителей. Патриотическое мороженое продается в упаковке 1 л и очень подходит для многочисленной компании или для преподнесения в особые моменты – например, в праздник Белой скатерти 4 мая.

Патриотическое мороженое Ekselence уже доступно в таких торговых сетях, как Maxima, Mego, Elvi, Top, Narvesen, Statoil, Sky, а также в маленьких магазинах у дома.