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Минздрав улучшит доступность компенсируемых лекарств

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

Министерство здравоохранения благодаря новой политической инициативе планирует повысить доступность компенсируемых лекарств, сообщила агентству ЛЕТА представитель министерства Ундине Шулца.

Новая инициатива предусматривает снижение цен на компенсируемые лекарства и доли пациентов в их оплате.

Подробнее о ней Минздрав расскажет на пресс-конференции, которая состоится завтра, 26 апреля, в 12 часов. В ней примут участие министр здравоохранения Анда Чакша и директор департамента фармацевтики Минздрава Инесе Каупере.

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