Минздрав улучшит доступность компенсируемых лекарств

Новая инициатива предусматривает снижение цен на компенсируемые лекарства и доли пациентов в их оплате.

Подробнее о ней Минздрав расскажет на пресс-конференции, которая состоится завтра, 26 апреля, в 12 часов. В ней примут участие министр здравоохранения Анда Чакша и директор департамента фармацевтики Минздрава Инесе Каупере.