Племянница Скрипаля дала интервью радио Baltcom: Моя жизнь поменялась на 360 градусов

Виктории Скрипаль лишь однажды удалось поговорить по телефону со своей двоюродной сестрой Юлией, которая вместе с отцом, экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, была отравлена в британском Солсбери 4 марта. Об этом Виктория рассказала в эфире радио Baltkom.

Мне на данный момент известно все то же, что и всему миру — ничего. Мы позвонили в клинику, я позвонила переводчикам, переводчик оставил все наши контактные телефоны, попросил сообщить нам хотя бы о состоянии здоровья Сергея Викторовича. На данный момент нам никто ничего не сообщил, с нами связь никто не поддерживает. Телефон Юли, который нам дали, молчит — идут гудки или сбрасывается, не отвечают. Больше никакой связи с ними у нас нет", - рассказала Виктория.

По ее словам, единственный короткий разговор с сестрой у нее состоялся после того, как она выступила на российском телевидении.

«После того, как я в эфире «Первого канала» заявила, что мне даже не дают поговорить с ней по телефону, буквально на следующий день раздался телефонный звонок из Британии. Это была Юля, у нас состоялся короткий двухминутный разговор. Я как раз тогда подала документы на визу. В этом разговоре она сказала, что у нее все хорошо, все хорошо у папы, что они в здравии, все замечательно, никаких последствий отравления нет. Буквально 1:47 длился звонок, после этого у нее забрали телефон, больше мы не разговаривали. А потом было сказано, что состояние их здоровья не такое радужное, что Сергей Викторович опять в тяжелом состоянии, а Юля всю жизнь будет лечиться. И что ее готовят по программе защиты свидетелей, будут менять лицо, паспорт. Вот и все, больше никакой информации из Англии не поступает», - рассказала Виктория.

Она отметила, что после резонансного отравления в Солсбери ее жизнь резко изменилась.

«На 360 градусов. Стало очень «весело«. Моя жизнь изменилась, я теперь живу между Ярославлем и Москвой, периодически езжу в Москву, пишу письма, обращения, пытаюсь добиться поездки в Англию, чтобы увидеть своих родственников», - рассказала Скрипаль.

Виктория также рассказала о состоянии матери Сергея Скрипаля.

«Вчера, вот, врача вызывали, потому что сердце три дня кололо. Вроде бы, ничего пока. Навыписывали лекарств, завтра приедут, кардиограмму сделают. 90 лет — как может себя чувствовать человек в 90 лет. Она знает просто, что он в больнице. Все. Больше она не знает ничего. Она ждет звонка. Самое большое желание сейчас — чтобы он позвонил», - рассказала Виктория.

Как уже сообщал наш портал, ранее британская полиция опубликовала новое заявление от имени Юлии Скрипаль.

Дочь Скрипаля отказалась от помощи посольства РФ в Британии и контактов с двоюродной сестрой

Дочь Скрипаля подтвердила, что посольство РФ в Британии предложило ей любую возможную помощь. Но пока девушка не хочет ей воспользоваться. «В настоящий момент я не хочу воспользоваться их услугами, но, если я передумаю, я знаю, как с ними связаться», - говорится в заявлении от имени Юлии Скрипаль.

Дочь экс-полковника ГРУ выразила надежду, что даст полное интервью для СМИ, как только ее здоровье окрепнет. При этом девушка отметила, что ее самочувствие постепенно улучшается, но она еще недостаточно «сильна». Дочь Скрипаля попросила, чтобы никто не выступал от ее имени или от имени ее отца.

Свою двоюродную сестру Викторию она поблагодарила за заботу, но попросила не навещать и не пытаться вступить в контакт в настоящее время. «Ее мнения и утверждения не являются моими или моего отца», - подчеркнула Юлия Скрипаль.