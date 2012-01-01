Эксперт: в системе образования наблюдается сегрегация девочек и мальчиков

В латвийской системе образования наблюдается сегрегация девочек и мальчиков, заявил сегодня на совместном заседании комиссий Сейма по правам человека и общественным делам и по социальным делам и труду эксперт Европейского института равноправия полов Маурицио Моска.

Сегрегация по половой принадлежности в образовании - одна из самых больших проблем, поскольку все еще видно, что в Латвии существуют «женские» и «мужские» профессии. Такая сегрегация в системе образования отрицательно влияет на рынок труда, и, если ситуацию не менять, со временем в стране возникнет большая нехватка навыков, отметил он.

По статистике, в последние 10 лет удельный вес мужчин среди получивших высшее образование не превышает 35%.

Так, в 2016 году 65,5% всех получивших высшее образование жителей Латвии составили женщины, 34,5% - мужчины.

В латвийской системе образования наблюдается также большое число прервавших учебу школьников и студентов. В целом показатель Латвии улучшился, но мальчики все еще бросают школу чаще, чем девочки. Особенно плохая ситуация в этом отношении в сельских регионах.

Еще один критический аспект в сфере равноправия мужчин и женщин - социальная активность. Хотя время, которое мужчины и женщины в Латвии посвящают воспитанию детей, сбалансировано, у мужчин появляется больше времени на социальную активность, чем у женщин.

Интересно, что мужчины в Латвии потребляют алкоголь значительно больше, чем женщины, при этом уделяя больше внимания физической активности, отметил эксперт.

Еще одним аспектом сегрегации полов в Латвии он назвал сегрегацию во властных позициях - в руководстве вузов, спортивных федераций, СМИ и других подобных организаций преобладают мужчины.

Риск бедности для представителей обоих полов в Латвии увеличился, однако очень высок он именно среди женщин, особенно одиноких с детьми.

Сегодня представители Европейского института равноправия полов, находящиеся в Латвии с двухдневным визитом, посетили Сейм.

В составленном Европейским институтом равноправия полов индексе равноправия полов Латвия получила 57,9 пункта и занимает 17-е место среди 28 стран ЕС. Это на 17 пунктов выше, чем в 2012 году, причем Латвия - одна из четырех стран ЕС, улучшивших показатели во всех шести сферах индекса: знания, деньги, работа, власть, время, здоровье.