После дождливой ночи нас ждет дождливый четверг

После дождей, которые вечером в среду и в ночь на четверг с юго-запада пересекут Латвию, выглянет солнце, однако вырастут новые дождевые облака, сообщает агентство ЛЕТА.

Больше осадков они принесут во второй половине дня в четверг и вечером в юго-восточной части страны.

На исходе ночи в Латгале, а днем по всей стране порывы западного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду.

Ночью и с утра температура воздуха опустится до +3..+6 градусов. Днем воздух прогреется до +10..+14 градусов, но на западном побережье Курземе и на побережье северного Видземе не будет теплее +7..+9 градусов.