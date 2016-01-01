Госучреждения и предприятия будут работать над уменьшением детского травматизма

Для того чтобы уменьшить детский травматизм в Латвии, десять госучреждений и предприятий разработали совместный план, рассказала агентству ЛЕТА представитель Детской клинической университетской больницы Вита Штейна.

К инициаторам кампании «Защитим детей», Детской больнице и ее фонду, присоединились Государственная инспекция по защите прав детей, Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), Госполиция, Рижская полиция самоуправления, Центр защиты прав потребителей, Латвийская торгово-промышленная палата и Латвийская ассоциация семейных врачей.

Идею поддерживают также Центр содержания образования, сеть магазинов «Fans», интернет-магазин «Nuko», типография «Zemgus» и др.

В этом году ЦПКЗ проведет 300 занятий для младших школьников и дошкольников на темы безопасности. Также центр призывает аптеки информировать покупателей о том, что лекарства нужно держать в недоступном для детей месте.

ГИПЗД проведет конференцию для руководителей и специалистов сиротских судов о том, как распознавать насилие по отношению к детям, организует конференцию для педагогов о безопасности в интернете, группы поддержки приемных семей, расскажет о причинах детского травматизма и борьбе с ними.

Рижская полиция самоуправления займется безопасностью детей-велосипедистов, ЦЗПП проведет лекции в школах, а на семинарах для торговых компаний расскажет о небезопасных потребительских товарах.

Детская больница и ее фонд займутся разработкой информационных материалов кампании и будут координировать ее проведение.

В прошлом году количество детских травм от падений и ушибов выросло на 422 случая - в 2016 году дети получили 20 654 такие травмы, а в 2017 году - 21 076. Выросло также количество травм, полученных в ДТП, но меньше детей было укушено собаками.